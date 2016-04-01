كرة يد – تأكد إصابة لاعب الزمالك في الصليبي.. والنادي ينسحب من كأس الاتحاد التنشيطي

أعلن فريق الزمالك لكرة اليد عن انسحابه من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية التي تقام بدون اللاعبين الدوليين وذلك بعد إصابة لاعبه عماد عبد الوهاب بقطع في الرباط الصليبي.

ونُقل عبد الوهاب إلى المستشفى وخضع لآشعة التي أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وحاجته لجراحة يتحملها نادي الزمالك تحت إشراف الطبيب أحمد عبد العزيز.

وكان الزمالك قد خسر من سموحة في قبل نهائي البطولة التنشيطية التي تقام بدون الدوليين، في مباراة شهدت إصابة عماد عبد الوهاب ومحمد محسن ليلعب على المركزين الثالث والرابع.

لكن برر أيمن صلاح المدير الفني اعتذاره عن عدم استكمال البطولة بسبب خوفه من الإصابات وحاجة بعض اللاعبين لراحة قبل خوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس.

ويلعب الزمالك كأس السوبر وكأس الكؤوس مطلع مايو المقبل في المغرب.

وشارك الزمالك في البطولة التنشيطية حتى لا يخصم من رصيده ثلاث نقاط في بطولة الدوري.

وأكد حمادة الروبي المدرب المساعد للزمالك لـFilGoal.com: "لن يتم خصم نقاط من الزمالك لأننا ننسحب من مباراة واحدة وليس البطولة ككل.. أسوة بفرق أخرى لم تستكمل البطولة".

وأضاف "البطولة ليست هامة ولا تؤهل لأي شيء.. هي مجرد تنشيطية لغير الدوليين، ونحتاج لإراحة اللاعبين قبل الدخول في المواجهات الإفريقية الصعبة".

وأتم "تأكدت للأسف إصابة عماد عبد الوهاب بقطع في الرباط الصليبي".