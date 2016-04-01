إسلام جمال لـ في الجول: لا أتهرب من مواجهة الزمالك.. أقوم بكل ما لدي للحاق باللقاء

أكد إسلام جمال لاعب الإسماعيلي أنه لا يتهرب من مواجهة الزمالك بادعاء الإصابة مشددا على أنه يبذل أقصى ما لديه للحاق باللقاء.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وكان إسلام جمال الذي انضم للدراويش قادما من الزمالك على سبيل الإعارة قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مران الدراويش يوم الجمعة.

وتحدث إسلام جمال لـFilGoal.com قائلا:"أنا الآن في القاهرة أجري كشف طبي على ركبتي بعد تورمها".

وأضاف"أنا لا أتهرب من المشاركة في المباراة مثلما فعلت في المباراة الأولى التي سجلت فيها هدف الفوز".

وأكمل"أنا لاعب محترف وانتمائي وولائي للقميص الذي أرتديه".

وشدد لاعب الإسماعيلي"أشعر بالخوف حيال عدم قدرتي على لحاقي بالمباراة، فلا يوجد في مركز قلب الدفاع في الفريق سواي وشوقي السعيد".

ويعاني الإسماعيلي من الإصابات قبل مواجهة الزمالك وذلك بعد تأكد غياب الرباعي محمود متولي وطه عادل وشريف عبد الفضيل وكريم بامبو عن المباراة.