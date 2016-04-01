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لعبة في الجول – أبو رجيلة يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثنائي أهلاوي '

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لعبة في الجول – أبو رجيلة يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثنائي أهلاوي ' لعبة في الجول – أبو رجيلة يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثنائي أهلاوي '

اختار محمود أبو رجيلة أيقونة الزمالك أفضل خمسة لاعبين في تاريخ .. لم يفكر كثيرا لكنه أكد على أن هناك 15 اسما آخرا يستحق الدخول بالقائمة.

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

لعبة FilGoal.com تقدم سلسلة أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر لاعبي الفراعنة. وتلك الحلقة مع أبو رجيلة.

وقال أبو رجيلة لـFilGoal.com: "هناك أسماء كثيرة رائعة في الكرة المصرية.. خمسة فقط صعب من حوالي 20 اسما يستحق ذلك".

لكن هذه هي اختيارات أبو رجيلة..

1- حسن شحاتة

لم ولن يحدث لاعب مثله في مصر.

2- إبراهيم يوسف

ليس مدافع مثالي فقط، بل كان لاعبا رائعا رحمه الله.

3- محمود الخطيب

4- محمد أبو تريكة

5- جمال عبد الحميد

طالع أيضا اختيارات نجوم مصر:

حازم إمام

أيمن يونس

خالد الغندور

أحمد بلال

ميدو

محمد حمص

طارق السعيد

مجدي عبد الغني

أحمد عيد عبد الملك

محمد عمارة

إسماعيل يوسف

محمد صبري

شادي محمد

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فيديو اليوم السابع

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