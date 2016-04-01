بالفيديو.. 3 تمارين رياضية تساعد فى إنقاص وزنك بسهولة.. شاهدها وتعرف عليها

تساعد التمارين الرياضية فى التخلص من الدهون الزائدة بالجسم، والتى تحول شكل الإنسان لغير مقبول، ما قد يصيبه بالاكتئاب، ومن هذه الدهون دهون الأرداف، والبطن التى تسبب ما يسمى " الكرش ".

وعن طريق التمارين الرياضية يمكن التخلص من كل هذه الدهون الزائدة لتصبح أجسامنا ممشوقة.. وفى ذلك يقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين يمكن ممارستها فى المنزل خلال 10 دقائق فقط يوميا.

تمارين الصدر والذراعين..

تمارين الأرداف

تمارين البطن

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>يبدأ التمرين بالوقوف على اليدين ثم لمس أطراف القدمين "الأصابع" على الأرض مع فتح القدمين قليلا، وسحب البطن إلى الداخل ومحاولة هبوط الصدر للاقتراب من الأرض ثم الصعود مرة أخرى وتكرار هذا التمرين 10 مرات.>يكون بحمل "الدامبل" فى اليدين، والوقوف على الأرض مع فتح القدمين قليلا والجلوس فى وضع القرفصاء، والقيام مرة أخرى مع تثبيت "الدامبل" فى اليدين وثنى الكوعين وعدم تحريك الذراعين.>يبدأ التمرين بالوقوف على القدمين مع استقامة الظهر، وحمل "الدامبل" فى اليدين وفردهما، ويعتمد هذا التمرين على ثنى الظهر ومحاولة وصول اليدين الحاملتين للدامبل إلى القدمين بالأسفل.

بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة

بالصور.. لتخسيس الكرش 6 تمارين رياضية ممكن تعملها فى البيت

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