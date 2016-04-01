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بالفيديو.. 3 تمارين رياضية تساعد فى إنقاص وزنك بسهولة.. شاهدها وتعرف عليها

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بالفيديو.. 3 تمارين رياضية تساعد فى إنقاص وزنك بسهولة.. شاهدها وتعرف عليها بالفيديو.. 3 تمارين رياضية تساعد فى إنقاص وزنك بسهولة.. شاهدها وتعرف عليها
تساعد التمارين الرياضية فى التخلص من الزائدة بالجسم، والتى تحول شكل الإنسان لغير مقبول، ما قد يصيبه بالاكتئاب، ومن هذه الدهون دهون الأرداف، والبطن التى تسبب ما يسمى "".

وعن طريق التمارين الرياضية يمكن التخلص من كل هذه الدهون الزائدة لتصبح أجسامنا ممشوقة.. وفى ذلك يقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين يمكن ممارستها فى المنزل خلال 10 دقائق فقط يوميا.

تمارين الصدر والذراعين..


>يبدأ التمرين بالوقوف على اليدين ثم لمس أطراف القدمين "الأصابع" على الأرض مع فتح القدمين قليلا، وسحب البطن إلى الداخل ومحاولة هبوط الصدر للاقتراب من الأرض ثم الصعود مرة أخرى وتكرار هذا التمرين 10 مرات.

تمارين الأرداف


>يكون بحمل "الدامبل" فى اليدين، والوقوف على الأرض مع فتح القدمين قليلا والجلوس فى وضع القرفصاء، والقيام مرة أخرى مع تثبيت "الدامبل" فى اليدين وثنى الكوعين وعدم تحريك الذراعين.

تمارين البطن


>يبدأ التمرين بالوقوف على القدمين مع استقامة الظهر، وحمل "الدامبل" فى اليدين وفردهما، ويعتمد هذا التمرين على ثنى الظهر ومحاولة وصول اليدين الحاملتين للدامبل إلى القدمين بالأسفل.

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