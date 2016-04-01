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للحوامل.. أسباب الولادة القيصرية العاجلة

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للحوامل.. أسباب الولادة القيصرية العاجلة للحوامل.. أسباب الولادة القيصرية العاجلة
كثير من السيدات أصبحن يخترن الولادة القيصرية برغبتهن للكثير من الأسباب التى تخصهن، لكن هناك حالات قد تعجل بموعد الولادة، أو تجعل امرأة تخضع للطريقة القيصرية بشكل عاجل.

الولادة القيصرية


>وأوضحت الدكتورة يسرية محمد - استشارى أمراض النساء والتوليد - أن الكثير من العوامل تتعلق بتحديد مواعيد الولادة، وهناك حالات قد تتعرض الأم أو الطفل لأمر ما يجعلها عرضة للولادة القيصرية العاجلة.

أسباب التعجيل بالولادة القيصرية


>وأكدت الدكتورة يسرية أن أسباب التعجيل بالولادة القيصرية تشمل:

- انفصال المشيمة.
>- أن تكون المرأة قضت فترة أطول من الطبيعى والمسموح بها فى عملية المخاض، حيث يختار الطبيب مضطرا الفتح القيصرى لعدم حدوث مضاعفات جانبية.
>- إذا تبين للطبيب وجود أى خطر على حياة الجنين أو الأم.
>- إذا نزفت الأم بشدة وبأكثر من المعتاد وحسب تقرير الطبيب.
>- إذا أصبح الطفل فى خطر لسبب يجعل من الخطر نزوله بشكل طبيعى أو يتعرض لأضرار صحية.
>- الطبيب بشكل عام وفقا للحالة والمضاعفات يقرر حالة الولادة الأكثر أمانا للأم والجنين.
>- إذا كان عنق الرحم ثابتا لا يتسع مع مرور الوقت والمخاض.

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