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صورة.. أبوظبي تطفئ أنوار جسر الشيخ زايد تكريماً للمعمارية زها حديد

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صورة.. أبوظبي تطفئ أنوار جسر الشيخ زايد تكريماً للمعمارية زها حديد صورة.. أبوظبي تطفئ أنوار جسر الشيخ زايد تكريماً للمعمارية زها حديد

أطفأت أبوظبي، أنوار جسر الشيخ زايد تكريماً للمعمارية زها حديد التي صممته وبات أحد أبرز معالمها.

توفيت المهندسة المعمارية الأشهر عالميا العراقية زها حديد، عن 65 عاما إثر نوبة قلبية يوم الخميس 31 مارس في مستشفى بمدينة ميامي الأمريكية.

وذكرت مواقع إخبارية أن حديد البريطانية الجنسية والعراقية المولد توفيت بنوبة قلبية في مستشفى ميامي، حيث كان تعالج من التهاب رئوي.

وزها حديد هي أول امرأة تحصل على الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين تقديرا لعملها.

وحصلت على جائزة بريتزكر للعمارة في عام 2004 وكانت أول امرأة في العالم تتلقى هذه الجائزة الرفيعة التي تعادل الحصول على نوبل، بحسب المتخصصين في هذا المجال.

 

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