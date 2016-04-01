صور..«محافظ قنا»يحتفل بيوم اليتيم..وحفل زفاف جماعي لـ«5»فتيات يتيمات‎

مراسل ONA

شارك عبد الحميد الهجان محافظ قنا، في مسيرة نظمها عدد من الأطفال في شوارع المدينة ، وقدم خلالها الشكر لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية التي تضع إهتمامات الأيتام في مقدمة أولوياتهم لتوفير الرعاية المناسبة لهم .

وشهد محافظ قنا الإحتفال الذي أقامته جمعية الأورمان الخيرية بيوم اليتيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية ومديرية التربية والتعليم ، حيث أقيمت الاحتفالية علي كورنيش النيل، بمشاركة 7 جمعيات خيرية ( جمعية الأورمان – مديرية التربية والتعليم- جمعية مؤسسة مصر الخير – جمعية رعاية الأيتام بالمعني – جمعية رسالة – جمعية بداية خير – جمعية المستقبل بأولاد عمرو )، في حضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، ومحمود فاروق وكيل مديرية الشئون الاجتماعية بقنا ، والمهندس عبد الهادي عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان بقنا، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الحفل ، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الإهتمام بتقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال الأيتام ومشاركتهم في جميع الإحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل ، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم فى مختلف دور الأيتام بالمحافظة .

وتابع ، بأن كفالة اليتيم يتسع معناها ليشمل احتضانه وتعليمه والاهتمام بصحته وإعداده نفسيا وتربويا لمواجهة المستقبل ، والأخذ بيده وتقوية روحه وعقله وزرع الأمل فى نفسه ومعاملته بصدق وإخلاص والحرص علـــــــى مستقبله وتوجيه سلوكه للأفضل ، مشيرا إلي أن رعاية الأيتام وتوفير كافة سبل الرعاية واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع، مما يحقق الإستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .

وقام المحافظ بتوزيع (12 تابلت) للأطفال مقدم من عدد من رجال الأعمال، لتفوقهم الدراسي والعلمي ، وطالبهم بالاستمرار في التفوق الدراسي، وقام بتكريم السيدة حميده عبده علي الأم المثالية الثانية علي مستوي المحافظة والسيدة نادية محمد شوقي الأم المثالية الثالثة والسيدة فتحية عويضة محمود والدة الشهيد محمد نجيب بشير .

وأوضح خلال كلمته التي ألقاها، بأن مصر لا تنسي أبنائها الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب الوطن، كما شهد الحفل زفاف جماعي لـ5 عرائس من دور الأيتام بالجمعيات، وقدم شهادات تقدير لـ 26 طفل وطفلة من حفظة القرأن الكريم.

وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لفرق «قصر ثقافة قنا» للفنون الشعبية، وكورال الأطفال ، لإضفاء البهجة على الأطفال المشاركين في الإحتفال وجميع الحضور.