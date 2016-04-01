الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع للزمالك أمام مولدية بجاية الجزائرى

أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مسئولى الأمن وافقوا على حضور 5 آلاف مشجع لفريق الزمالك، فى مباراته أمام مولدية بجاية الجزائرى، بدور الـ16 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها يوم 9 إبريل الجارى، على استاد بترو سبورت.

أوضح سويلم، أنه أجرى عدة اتصالات باللواء محمود يسرى، مساعد أول وزير الداخلية، والمنوط بملف الجماهير، والذى أكد أنه سيوافق على عدد الجمهور الذى سيحدده مسئولو القلعة البيضاء، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالاً بمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذى حدد 5 آلاف مشجع، لمؤازرة فريقه الكروى أمام بجاية.

أضاف سويلم خلال تصريحاته، أن سعة استاد بترو سبورت تتسع لما يقرب من 20 ألف متفرج، مما يجعل الخمسة آلاف مشجع لهم تأثير واضح فى المدرجات، على عكس استاد برج العرب، الذى سيستضيف إياب الأهلى يانج أفريكانز، قائلاً: "5 آلاف فى ملعب الأهلى، ميعملوش حاجة، كأننا جايبين 500 واحد بس".

وشدد المدير التنفيذى للجبلاية، على ضرورة التزام الجماهير بالضوابط والتعليمات، وعدم إثارة الشغب، من أجل التدرج فى عودتهم للمدرجات مرة أخرى، خاصة فى ظل رغبة الداخلية فى إعادة الجماهير، وإثبات أن مصر بلد الأمن والأمان.

وزير الرياضة يبحث مع وزارة الداخلية غدا ملف "عودة الجماهير" للمدرجات

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