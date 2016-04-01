"الجبلاية": تغيير تصميم درع الدورى وكأس السوبر نهاية الموسم

أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم تغيير التصميم المعتاد لدرع الدورى العام، وكذلك كأس السوبر المحلى، قبل نهاية الموسم الجارى.

وأوضح سويلم خلال تصريحاته، أن تصميم درع الدورى وكأس السوبر، لا يليقان بحجم المسابقتين، وأن الكأس أصبح مكانه الحقيقى "المتحف"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الراعية لبدء تنفيذ التصميم الجديد للدرع والكأس.

محمد عبد الوهاب: أشعر باكتئاب شديد لعدم وجود درع الدورى بالقلعة الحمراء

>