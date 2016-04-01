المتهمتان بخطف طفلة فى قليوب:"تسولنا بها والفلوس زادت بسبب تعاطف الناس"

أدلت المتهمتان بخطف طفلة عمرها 3 سنوات أثناء لهوها أمام منزلها بقليوب، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهما للجريمة، أمام المقدم أحمد كمال رئيس مباحث قسم قليوب.

وقالت المتهمتان: "فكرنا فى خطة لخطف أى طفلة من الشارع لكى نتسول بها أمام المساجد ومكناش ناويين نأذيها، وعندما اختمرت الفكرة فى رأسنا اتفقنا على تنفيذها فشاهدنا الطفلة "جنا" تلعب فى الشارع فقمنا باستدراجها وأعطيناها "حلوى" حتى تسير معنا دون صراخ لكى لا يفتضح أمرنا".

وأضافت المتهمتان: "أخذنا الطفلة وذهبنا بها إلى منزلنا، وقررنا أن نغير مكان التسول الذى اعتادنا أن نتسول فيه بقليوب إلى القاهرة، وقمنا بارتداء النقاب حتى لا يعرفنا أحد، وقمنا بقص وصبغ شعر الطفلة حتى لا يتعرف عليها أحد ونتمكن من الهروب بها فى كل مكان، خاصة أن حصيلة التسول زادت بوجودها معنا بسبب تعاطف الناس بمجرد مشاهدتنا نحمل طفلة، فيقومون بإعطائنا أموالاً أكثر مما كنا نحصل عليها بمفردنا، لكن كل خطتنا باءت بالفشل بعدما تم ضبطنا"

وكان المقدم أحمد كمال رئيس مباحث قسم قليوب، تلقى بلاغًا من "فؤاد أحمد حلمى"، إستورجى، بغياب طفلته "جنا"، 3 سنوات، أثناء لهوها فى الشارع وبأخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات برئاسة العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى، لوجود شاهد للواقعة يدعى "كريم محمد هارون"، 13 سنة، الذى قرر مشاهدته الطفله صحبة سيدة منتقبة ترتدى ملابس سوداء، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة فى حينه.

وتم وضع خطة بحث وتحرى شاملة وتوصلت تحريات فريق البحث إلى صحة الواقعة، وتحديد مرتكبيها، وتبين أن المتهمتين هن كل من (منى.ا.ف) وشهرتها "نادية"، 37 سنة، ربة منزل، و"فوزية.ع.إ"، وشهرتها "سوزان" 20 عامًا، ربة منزل، وسبق اتهامها فى قضية تسول، وتم القبض عليهما، وتسليم الطفلة لأسرتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التسول بالطفلة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1079 إدارى لسنة 2016 قسم قليوب، وبعرضه على النيابة العامة أمرت المستشار تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

حجز سيدتين لخطفهما طفلة للتسول بها أمام المساجد فى قليوب

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