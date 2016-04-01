هل ارتبط ليوناردو دي كابريو من جديد؟!

يبدو أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio لا يتحمل البقاء وحيداَ، فقد تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور له في لوس أنجلوس برفقة فتاة مجهولة وهما يغادران مطعم Nobu.

وحاول النجم البالغ من العمر 41 عاماً قدر المستطاع التخفي عن عيون الباباراتزي معتمراً قبعة لإخفاء وجهه إلا أنه فشل في ذلك.

و كان ليوناردو، الذي انفصل عن حبيبته كيلي روهرباتش Kelly Rohrbach في كانون الأول/ديسمبر، قد واعد الكثير من الجميلات في الآونة الأخيرة، ومنهن: لورا وايتمور Laura Whitmore ولورن هاتن Lauren Hutton وروكسي هورنر Roxy Horner، لكنه لم يرتبط جدياّ حتى الآن.

يذكر أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio حصل هذا العام على أول جائزة أوسكار له في تاريخه المهني وذلك عن فيلمه The Revenant.



ليوناردو دي كابريو يعود الى حبه للبيئة في أندونيسيا