سلمى رشيد تطلق جديدها "ما أصعب غيابك"

أعلنت اليوم الفنانة سلمى رشيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام " عن إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة " ما أصعب غيابك " بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنيتها السابقة " سمعني نبضك ".

وأرفقت سلمى الصورة بتعليق جاء فيه : "جاهزين لإطلاق كليب ما أصعب غيابك سيطلق حصريا على قناة روتانا".

و تابعت :"يلا ما بقا واااااالو ونشوفوا الكليب … عارفة تأخرنا عليكم حبايبي ولكن التأخير كان لمصلحة العمل ولتقديم عمل يليق بمستوى محبيني الغاليين".

يذكر أن الأغنية هي باللهجة اللبنانية من كلمات الشاعر السوري رامي كوسا، والحان يزن الصباغ، وتوزيع هاني السعدي، وتم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج مراد الخودي.

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