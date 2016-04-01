لهذه الأسباب محمد حداقي خارج "باب الحارة"

يتابع النجم السوري محمد حداقي تصوير أحد ادوار البطولة في مسلسل "أيام لا تنسى " من تأليف فايزة علي و إخراج أيمن زيدان .

ويجسد حداقي في العمل شخصية " أبو سعيد " وهو رجل يدير ورشة مع " ملك " التي تؤدي دورها سوزان نجم الدين و هو شخص وصولي مستعد لأن يفعل أي شيء من أجل المال وهو ما يحصل عليه .



لكن أبو سعيد يعيش مشكلة حقيقية تتمثل بعدم قدرته على الإنجاب رغم زواجه أكثر من مرة بينما اسم " أبو سعيد " هو مجرد لقلب للشخصية وهو ما يجعله يعاني طوال حياته من هذه المشكلة .

يشار إلى أن مسلسل " أيام لا تنسى " وقف عائقاً أمام الفنان محمد حداقي لتأدية شخصية " العكيد معتز " في الجزء الثامن من مسلسل " باب الحارة " حيث ان حداقي يؤدي شخصيتين رئيسيتين في مسلسلي " دومينو " و " أيام لا تنسى " وبعدد كبير من المشاهد وهو ما منعه من تنسيق الوقت مع مسلسل باب الحارة فقام المخرج بسام الملا باستبداله بالفنان الشاب مصطفى سعد الدين وهو الأمر الذي انفرد " سيدتي نت " بنشره في وقت سابق .

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