طوني خليفة يهاجم نضال الأحمدية ويقول لـ عادل كرم "جروك إلى مكان ليس مكانك"

بعد الحملة العنيفة التي تعرضت لها الفنانة أحلام، في بعض البرامج التلفزيونية، كما في وسائل التواصل الإجتماعي، وفي المواقع الإلكترونية، أطل الإعلامي طوني خليفة بالأمس، واعتبر أن ما فعلته أحلام ، لم يكن يستحق كل هذه الشتائم، معتبراً إلى أن الإعلام اللبناني سقط سقطة شنيعة، محملاً المسؤولية للإعلامية نضال الأحمدية، التي قال إنها عرفت كيف تجر الإعلاميين إلى اماكن غير مقبولة، مشيراً إلى أن نضال تعتمد عندما تستهدف أحداً في حملاتها، على عنصري الدين والوطنية.

واعتبر طوني أن خطأ احلام لا يجوز أن يقابل بخطأ اكبر وبمستوى متدنٍ من الردود، كما توجه الى عادل كرم قائلا" "جروك إلى مكان ليس مكانك".

وأشار طوني الى أن "احلام كانت تعني بكلامها أعلاميين محددين، تعرفهم جيداً، ويوجد بينها وبينهم تعاطٍ مادي، على مستوى المقابلات والأغلفة، ولو أن أحلام أتت على سيرة لبنان وكرامته وكرامة اللبنانيين، عندها كلنا نرد عليها"، كما إعتبر أنه كان يكفي الرد على أحلام بكلمة او كلمتين، وأنه على الإعلام أن يحافظ على مستواه، وانه ليس من واجبنا كأعلاميين تصفية حسابات شخصية.

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