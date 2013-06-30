بالصور| آلاف المصريين في أستراليا يتظاهرون ضد "مرسي"

كتب : بهاء الدين محمد الأحد 30-06-2013 19:10

تظاهر المصريون في 3 مدن أسترالية، هي ملبورن وسيدني وأديلايد، حيث تظاهر أكثر من 1000 مصري في ملبورن ومئات المصريين في سيدني وأديلايد، حيث وصل العدد الإجمالي للمشاركين لنحو 3000 مصري.

وصلى المتظاهرون بأستراليا صلاة الغائب على أرواح الشهداء، حيث أحاطهم المتظاهرون المسيحيون كرمز لـ"وحدة الميدان" في 25 يناير، كما صلى المسيحيون على أرواح الشهداء، محاطين بالمسلمين، وتقدم المتظاهرون ببيان للقنصليات المصرية والسفارة، والبرلمان والحكومة الأستراليين.

وقال رأفت إبراهيم، منسق حملة تمرد في أستراليا إن جميع المتظاهرين رفعوا الكروت الحمراء مطالبين برحيل "مرسي" في الثلاث مدن الاسترالية سيدني وملبورن و أدلايد، وتم إذاعة بيان حملة تمرد باللغتين العربية والإنجليزية بعد إخطار الحملة بنص الترجمة باللغة الانجليزية، وتم توقيع جميع المشاركين علي البيان، وتعالت الهتافات ضد "مرسي السجين الهارب هو وجماعة الإخوان".

وقامت مجموعة تمرد سيدني، وهم رأفت ابراهيم منسق تمرد أستراليا ومعه هيثم قاسم منسق تمرد سيدني وفريق العمل ياسمين السيد ووفاء وياسر عطافي بتنظيم مظاهرة للجالية المصرية في سيدني، وقال رأفت إبراهيم "لكن الأجواء في سيدني كانت أشد صعوبة نظراً للأمطار الغزيرة".

في ملبورن نظمت مسيرة حاشدة، وقالت دعاء حسين الناشطة بأستراليا "قمت ومعي المنسق أشرف سعد بتنظيم يوم مصري تشعر أنك في مصر في ميدان التحرير وتم الالتزام بالبرنامج الموضوع في الثلاث ولايات وكانت هناك محاولات للركوب على الحملة من مجموعة أخرى ولكن تمت المسيرة بشكل رائع ومشرف لكل مصري حر". وفي أدلايد قامت دينا حسنين ومعها مجدي عويضة بعمل مسيرة حاشدة في جو من الألفة بين المصريين.

وفي أجواء ممطرة ملبدة بالغيوم نظمت الجالية المصرية الأسترالية بأستراليا ونيوزيلاندا تظاهرة بميدان مارتن بليس بسيدني حيث توافد المصريين الأستراليين على الميدان رغم سوء الأحوال الجوية.

كما شاركت جميع الهيئات والمنظمات والأحزاب و الجمعيات بمندوبين عن

شبكةعيونالإخبارية

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