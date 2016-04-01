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صور..محافظ سوهاج يقرر رفع الحواجز الأسمنتية أمام أقسام الشرطة

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مراسل ONA

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج ، المحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والوحدة المحلية لحى شرق ، برفع الحواجز الإسمنتية الموجودة أمام قسم شرطة ثان سوهاج بشارع أسيوط ، لتحقيق السيولة المرورية وسهولة الحركة أمام المواطنين.

وأوضح «شلبى» في تصريح صحفي، أن الوحدة المحلية، تقوم بحركة نظافة في الشارع ، من خلال دهان أعمدة الكهرباء وغسل الأرصفة ، وتقليم الأشجار في الشوارع  بعد رفع الاشغالات من شارع أسيوط .

وأضاف، أنه جاري التنسيق مع مديرية الأمن من أجل رفع الحواجز من أمام باقي مقرات أقسام الشرطة بالمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية بالشارع السوهاجى، خاصة بعد إعادة فتح شارع التحرير بسوهاج .

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