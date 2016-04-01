محامي يطالب البرلمان باستدعاء «جنينة» للمساءلة القانوينة

قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إن مجلس النواب سيسأل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سياسيًا لأنه كان مسؤول عن المخالفات الموجودة في الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا إلى أن المساءلة السياسية مسؤولية مجلس النواب ولكن الجنائية هي مسؤولية النيابة العامة.

وأضاف “صبري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر في أسبوع “، المذاع على فضائية “ten”، اليوم الجمعة، أنه في حال رفض المستشار هشام جنينة المثول أمام البرلمان لن يكون عليه عقوبة جنائية.

ورد ليه مقدم البرنامج: “هيروح ليه هو خلاص لبس البيجامة وقاعد في بيته وهيروح ليه البرلمان يتعمل عليه حفلة هو معلهوش أي مسؤولية أو عقوبة”.