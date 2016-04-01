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غلق منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية

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غلق منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية غلق منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية
وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على إيقاف تشغيل (2 مخبز بلدى ومحل تجميع ألبان) بمركز الشهداء، وإيقاف الحصة التموينية لها، و (مطعم فول وفلافل بالمنطقة السكنية الأولى، وشركة للمنتجات الغذائية بالمنطقة الرابعة ) بمركز السادات، و2 مخزن للمواد الغذائية بمركزى منوف، وسرس الليان، وذلك لحين استيفاء الشروط الصحية لها.

جاء ذلك، بناء على تقرير مديرية الشئون الصحية، التى أفادت بوجود خطر داهم على الصحة ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية لهذه المنشآت، وعدم وجود تراخيص لبعضها.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مراقبة المنشآت الغذائية بشكل دائم، لاكتشاف أى تجاوز للقانون والشروط الصحية، بما يضر بصحة وسلامة المواطنين.


>غلق منشأت صحية وغذائية لمخالفتها القانون بالمنوفية
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