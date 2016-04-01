وزير التعليم العالى يضع حجر أساس فرع جامعة الإسكندرية بتشاد

وضع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والبروفيسور مكاى حسن وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى بدولة تشاد، اليوم الجمعة، حجر الأساس لفرع جامعة الإسكندرية بالمجمع التعليمى الخاص بجامعة انجامينا بمنطقة توكرا، والتى خصصتها الحكومة التشادية لفرع الجامعة هناك على مساحة 4 هكتار.

وحضر الفاعلية الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور على عبد الرحمن حجار، رئيس جامعة انجامينا، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أشرف عبد العال رئيس القطاع بشركة المقاولين العرب لفروع إفريقيا، والسفير المصرى والهيئة الدبلوماسية بتشاد وممثليين عن المجتمع المدنى والجاليات بدولة تشاد، وطلاب فرع جامعة الإسكندرية بانجامينا الذين حرصوا على الظهور بزى موحد ومرتدين أوشحة تحمل علم مصر وعلم تشاد، وشعار جامعة الإسكندرية وخريجى الفرع والعاملين بفرع المقاولين العرب بتشاد.

وأكد الدكتور أشرف الشيحى، أن هذا التعاون يأتى تأكيدا لرغبة القيادة السياسية بمصر فى توطيد أواصر العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، كما نقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته لدولة تشاد حكومة وشعبا بكل التقدم والإزدهار.

وحث الوزير القائمين على إنشاء الفرع سرعة الانتهاء من المشروع فى خلال سنة بدلا من ثلاث سنوات.

وأعلن الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، بدء الدراسة بكلية الصيدلة بالفرع اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017، كما استعرض عدد الطلاب المزمع تخرجهم فى كلية الطب البيطرى العام القادم ونتائج الدفعة الأولى لطلاب الفرع.

وقدم الدكتور محمد نصر، استشارى المشروع، عرضاً للتصميمات الهندسية الخاصة بالفرع، موضحاً أن المرحلة الأولى للمشروع ستبدأ بـ3 مبانى تخصص لكليات الزراعة والطب البيطرى والصيدلة بتكلفة اجمالية 29 مليون دولار، تليها مراحل أخرى تشمل 5 مبانى منهم مبنيان يخصصان لكليات مستقبلية ومبنيان آخران يخصصان لإقامة وسائل تعليمية تضم معامل وورش ومكتبات ومدرجات وفصول دراسية ومبنى إدارى.

- بالصور.. وزير التعليم العالى يزور تشاد لوضع حجر أساس فرع جامعة الإسكندرية