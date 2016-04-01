وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية تعاون مع تشاد لتعزيز العلاقات

وقع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والبروفيسور مكاى حسن وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى بدولة تشاد اليوم الجمعة، اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين من خلال تبادل الأساتذة والطلاب وإقامة مشروعات مشتركة وزيادة المنح الدراسية من قبل الحكومة المصرية إلى الحكومة التشادية وفقا لاحتياجات دولة تشاد والتخصصات المطلوبة.

ووقال بيان لجامعة الإسكندرية أنه حضر توقيع الاتفاقية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور على عبد الرحمن حجار رئيس جامعة انجامينا والدكتورهشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والسفير المصرى بتشاد وممثلين عن المجتمع المدنى والجاليات بدولة تشاد.

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