أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية تعاون مع تشاد لتعزيز العلاقات

Google+ Print
وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية تعاون مع تشاد لتعزيز العلاقات وزير التعليم العالى يوقع اتفاقية تعاون مع تشاد لتعزيز العلاقات
وقع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والبروفيسور مكاى حسن وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى بدولة تشاد اليوم الجمعة، اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين من خلال تبادل الأساتذة والطلاب وإقامة مشروعات مشتركة وزيادة المنح الدراسية من قبل المصرية إلى الحكومة التشادية وفقا لاحتياجات دولة تشاد والتخصصات المطلوبة.

ووقال بيان لجامعة الإسكندرية أنه حضر توقيع الاتفاقية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور على عبد الرحمن حجار رئيس جامعة انجامينا والدكتورهشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والسفير المصرى بتشاد وممثلين عن المجتمع المدنى والجاليات بدولة تشاد.


>بالصور.. وزير التعليم العالى يزور تشاد لوضع حجر أساس فرع جامعة الإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان