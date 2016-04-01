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جوجل تسحب «كذبة إبريل» من بريد Gmail

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جوجل تسحب «كذبة إبريل» من بريد Gmail جوجل تسحب «كذبة إبريل» من بريد Gmail

اعتذرت شركة جوجل، لقرارها بسحب ميزة “Mic Drop” من موقع بريدها الإلكتروني “جيميل”.

كان ذلك بعد أن تسببت هذه الميزة بمشاكل في عمل للكثير من المُستخدمين حول العالم.

وبحسب “روسيا اليوم” الميزة التي تم إيقافها الآن هي عبارة عن زر جديد برتقالي اللون تمّت إضافته إلى جانب زر الإرسال في بريد “جيميل”، ويُتيح للمُستخدم، بعد أن يكتب ردّه على مُحادثات العمل الطويلة، إرفاق صورة GIF متحركة لشخصية من فيلم Minions تقوم بإسقاط الميكروفون (دلالةً على أن المُستخدم قال كلمته الأخيرة وأغلق الموضوع ولن يهتم بما سيقوله زملاؤه في العمل بعد ذلك).

وبالفعل بعد الضغط على الزر وإرسال الصورة المتحركة تتم أرشفة المُحادثة، ولا يستقبِل المُستخدم أية رسائل أخرى.

لكن يبدو أن الكثير من المُستخدمين الذين ظهر لديهم الخيار الجديد قاموا بتجربته دونما كثيرٍ من التفكير أو التدقيق، فقاموا بذلك لدى الرد على رسائل عمل رسمية، وقد اشتكى البعض على منتديات الدعم الفني التابعة لجوجل، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بأنهم فقدوا وظائفهم بسبب هذا “المقلب”، الذي لم يتفهّمه بعض المُدراء وأصحاب العمل.

ويبدو أن جوجل لم تكن موفقةً في كذبة أبريل هذه، وذلك لأنها تغير طريقة عمل خدمة حقيقية ومُستخدمة من قبل مئات الملايين حول العالم.

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