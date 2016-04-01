حوار في الجول – عضو إدارة الزمالك يتحدث عن.. مرتضى ' الرجل الكاريزما ' والعلاقة مع الأولتراس وحلم الاستاد

يرى رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه مع مسؤولي القلعة البيضاء قد نجحوا خلال الفترة الماضية التي تولوا فيها مقاليد الحكم قبل عامين.

ونجح الزمالك في كرة القدم بالتتويج بكأس مصر مرتين مع بطولة الدوري المصري، وفي الكرة الطائرة بالفوز بالدوري المصري الموسم الماضي، وكرة اليد بالتتويج ببطولة إفريقيا والاقتراب من حسم الدوري.

ويحاور FilGoal.com رحاب أبو رجيلة نجل أسطورة الزمالك محمود أبو رجيلة وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتحدث أبو رجيلة عن الحديد من الأمور الخاصة بفرق الزمالك المختلفة وحلم استاد الزمالك..

والتالي نص الحوار..

"أتحدث عن علاقة الأولتراس بالزمالك.. أحاول بشكل ودي التحدث مع بعضهم فمنهم من هم أصدقاء لي أو أعضاء في الزمالك لكن لست مخولا أو مفوضا من مجلس الإدارة بذلك".

"لكن أي محاولة للم الشمل أدعمها بكل قوة.. المبادرة من مرتضى منصور رئيس النادي محترمة ونحاول دعمها لصالح الزمالك".

كاريزما مرتضى منصور

"مرتضى صاحب كاريزما وشخصية وهذا ما يجعل الإعلام يقول إنه ينفرد بالقرارات، لكني عن نفسي أقول رأيي وأعترض داخل مجلس الإدارة وكل هذا يتم في إطار من الاحترام.. وإن كان يصف نفسه بالديكتاتور العادل فهذا أمر يخصه".

"أداء مجلس إدارة الزمالك يرتقي إلى مرتبة جيد جدا مع الوضع في الحسبان أن النتائج التي حدثت كانت في عامين فقط من بين إنجازات إنشائية ونتائج للفرق الرياضية".

أداء الألعاب الجماعية

"ما حدث لفريق الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا سيكون له وقفة.. دعمنا الفريق والجهاز الفني بكل مطالبهم سواء معسكر في اليونان أو صفقات طلبوها بأنفسهم بعد رحيل الأرجنتيني مارتن والتعاقد مع لاعب تونسي وآخر برازيلي بناء على طلب الجهاز الفني".

وخرج الزمالك من دور الثمانية لبطولة إفريقيا ليحصد المركز السابع في المسابقة التي تقام في استاد القاهرة.

"سوء النتائج في الدوري وبطولة إفريقيا ليس مفهوما.. وواضح أن هناك تقصير من اللاعبين وسيكون هناك وقفة حاسمة".

"فريق كرة اليد يسير بخطى ثابتة وحقق بطولات غائبة ثلاث سنوات عن الزمالك.. أيضا كرة السلة نشفق عليه كثيرا لأن نظام الانتقالات يجبر اللاعب على الاستمرار حتى سن 28 عاما في فريقه".

"لم نتمكن من ضم لاعبين كبار، لكن تحسن المستوى من الموسم الماضي.. وأسلوب الانتقالات يقلل من حظوظنا في دعم الفريق، حتى أن بعض أبناء الزمالك من المدربين اعتذروا عن عدم قيادة الفريق بسبب عدم وجود لاعبين أكفاء.. والجهاز الفني الحالي كان صريحا معنا أن الأمر صعبا هذا الموسم للمنافسة".

"نتفاوض مع لاعبين جدد للموسم المقبل وسيمثلون دفعة قوية فنية للفريق ولن نفصح عن أسمائهم الآن".

"فريق كرة القدم مثله مثل باقي الفرق المطلوب منه تحقيق البطولات ليس أقل.. حققنا الموسم الماضي الدوري والكأس، والمطالب منه ذلك أيضا هذا الموسم".

استاد الزمالك

"استاد الزمالك أنهينا الرسومات تماما وسنقوم خلال أشهر قليلة قادمة بطرح المناقصة العامة لتقوم شركة مقاولات بتمويل بناء الاستاد مقابل الحصول على حق انتفاع لمدة معينة".

"جلست مع بعض الشركات الأجنبية التي رحبت بشدة وأبدوا سعادة بفكرة المساهمة في بناء هذا الاستاد.. لكن هناك بعض العراقيل القانونية سنحاول تجنبها لكي نبدأ في التجهيز الفعلي لأولى خطوات حلم الاستاد".

"خلال ثلاث سنوات في تقديري إن سارت الأمور على خير ما يرام سيتسلم الزمالك فرع النادي والاستاد في مدينة السادس من أكتوبر".