في الجول يكشف.. تحالف أندية الصعيد لتأييد بند ' الثماني سنوات '

تستعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لعقد اجتماعها يوم السبت بمشروع الهدف.. ومنها أندية الصعيد التي حضرت جميعها إلى القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن أندية الصعيد وممثليها قد حضروا إلى القاهرة وعقدوا اجتماعا مع جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في فندق البارون.

وخرج الاجتماع باتفاق سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الرسمي يوم السبت.

ويكشف FilGoal.com أن أبرز القرارات التي صدرت من أندية الصعيد هو تأييد بند الثماني سنوات.

وتنص اللائحة على أن أي عضو مجلس إدارة جاء بصفته الدولية وليس بالانتخاب فلن يتم احتسابها دورة انتخابية.

بمعنى أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا والكاف يتم تعيينه بصفته الدولية كعضو مجلس إدارة في الاتحاد المحلي.

وفي حالة تطبيق بند الثماني سنوات فلن يحق لمحمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي في الترشح لدورة انتخابية ثالثة.

كما تم الاتفاق على اختيار 11 ممثلا من الصعيد يتم تصفيتهم إلى أثنين ليدخلا انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وينالون تأييد أندية الصعيد.

كما اتفق ممثلو أندية الصعيد على أن أي فرد خارج التحالف سيتم ترشيحه لن ينال تأييد أندية الصعيد.

وللصعيد كتلة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تتمثل في 71 ناديا من إجمالي 227 ناديا.