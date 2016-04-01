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كرة طائرة - طلائع الجيش يسحق الترجي ويتوج بطلا لإفريقيا

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كرة طائرة - طلائع الجيش يسحق الترجي ويتوج بطلا لإفريقيا كرة طائرة - طلائع الجيش يسحق الترجي ويتوج بطلا لإفريقيا

نجح طلائع الجيش المصري في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية والمقامة في القاهرة بعد أن هزم الترجي 3-1 في المباراة النهائية.

وكرر الجيش فوزه على الترجي التونسي الذي تغلب عليه في دور المجموعات أيضا.

وتمكن الجيش من الثأر لمواطنيه سموحة والأهلي اللذان خرجا من البطولة على يد الترجي التونسي من ربع ونصف النهائي على التوالي.

وحسم طلائع الجيش الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-20 قبل أن يفوز الترجي بالشوط الثاني 25-23 ثم فاز الجيش بالشوط الثالث لصالحه بصعوبة 27-25.

وفي الشوط الرابع حسم الجيش الأمور لصالحه 25-21 بعد أداء رائع من لاعبيه.

بذلك يتأهل طلائع الجيش لكأس العالم للأندية 2016 كخامس مشاركة مصرية بعد مشاركتي الأهلي والزمالك مرتين لكل منهما.

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فيديو اليوم السابع