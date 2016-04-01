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زينة: عرض مسلسل «الوسواس» علي «الحياة» ..غداً

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مراسل ONA

روجت الفنانة زينة، لمسلسلها الدرامي الجديد«الوسواس»، المقرر عرض أولي حلقاته، غداً السبت ، علي شاشة قناة «الحياة» في الساعة السادسة مساءا.

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي علي «فيس بوك» قائلة: أن مسلسل «الوسواس» ، إبتداءا من غد الساعة السادسة مساءا علي قناة الحياة».

مسلسل «الوسواس» تدور أحداثه حول حالة الحب التي تربط بين صباح وعلي، لكن فقرهما حال بينهما وبين الزواج، في الوقت ذاته أحبها همام البلطجي، وصمم على الزواج منها، ولصعوبة زواجها من علي وظروفها السيئة توافق صباح على الزواج من همام، لكن علم همام بأمر علاقة الحب التي ربطت بين زوجته وعلي، وصمم على قتله.

العمل يعرض علي قناة «الحياة» ، ويشارك في بطولته زينة وتيم حسن ونضال الشافعي وسوسن بدر وعلاء مرسي وبهاء ثروت وأحمد حبشي ومن تأليف محمد ذو الفقار ، ومن إخراج حسني صالح .

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