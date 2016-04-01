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اقتحام صحيفة الشرق الأوسط السعودية فى بيروت احتجاجا على كاريكاتور مسىء

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اقتحام صحيفة الشرق الأوسط السعودية فى بيروت احتجاجا على كاريكاتور مسىء اقتحام صحيفة الشرق الأوسط السعودية فى بيروت احتجاجا على كاريكاتور مسىء
اقتحم شبان لبنانيون اليوم مكتب صحيفة الشرق الأوسط فى بيروت وبعثروا محتوياته احتجاجا على رسم كاريكاتورى اعتبروه "مهينا" للبنان نشرته الصحيفة فى عددها الصادر الجمعة.

ونشرت الصحيفة رسما كاريكاتوريا عبارة عن علم لبنان وكتب عليه "كذبة نيسان... دولة لبنان".

وروى صحافى فى الشرق الأوسط رفض الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية "كنا جالسين فى مكاتبنا نعمل، وفجأة دخل علينا ثمانية شبان، وبدأوا بالسؤال عن الموظفين، سألناهم ماذا يريدون، اتهمونا باننا لسنا لبنانيين لقبولنا بهذا الكاريكاتور الذى اعتبروه مسيئا".

وأضاف الصحافى "حاولنا التهدئة، لكن دخل اثنان منهم الى المكاتب وقاما ببعثرة محتوياتها من أوراق" من دون المس باجهزة الكمبيوتر بطلب من أحد الشبان فى المجموعة.

وتابع "قالوا لنا انهم سيعتصمون غدا أمام المكتب فى حال لم نضرب نحن احتجاجا".

وتداولت وسائل التواصل الإجتماعى شريط يظهر اقتحام الشبان لمكتب الصحيفة رغم محاولة الحارس عند المدخل منعهم.

وقال أحدهم لموظف فى الصحيفة ان الكاريكاتور يعتبر "إهانة" للبنانيين "لأننا نحن لسنا كذبة نيسان".

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت قناة العربية السعودية أيضا إغلاق مكاتبها فى بيروت "حرصا منها على سلامة موظفيها" فى حين نقل مصدر اعلامى لبنانى عن العاملين أن "أسبابا أمنية" تقف وراء القرار.

وتشهد العلاقات اللبنانية السعودية فتورا متناميا بسبب غضب الرياض من نفوذ حزب الله المدعوم من إيران على الساحة اللبنانية.

وتتهم السعودية حزب الله بالتحكم فى شؤون لبنان وقد صنفته وخمس دول خليجية "إرهابيا".

وقد سحبت المملكة هبة بثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية إلى لبنان احتجاجا على دور حزب الله، كما حضت مواطنيها على مغادرة لبنان وتجنب السفر إلى هناك.
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مصر 365

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