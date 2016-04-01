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إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات بقطاع غزة

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إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات بقطاع غزة إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات بقطاع غزة
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات وقعت بعد ظهر الجمعة قرب الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة فى بيان تلقته الوكالة الفرنسية أن "خمسة مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى المواجهات التى جرت بالمناطق الحدودية فى شمال وشرق قطاع غزة".

وأوضح القدرة أن "أربعة من المصابين أصيبوا فى مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى شرق مخيم البريج".

وبحسب شهود عيان تجمع عشرات الشبان والفتية الفلسطينيين بعد ظهر الجمعة قرب الحدود شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة وقرب معبر بيت حانون (ايريز) فى شمال القطاع حيث جرت مواجهات رشقوا خلالها الحجارة تجاه عربات عسكرية اسرائيلية، فيما اطلق الجنود الاسرائيليون الرصاص الحى والمطاطى والغاز المسيل للدموع.

وتشهد المناطق الحدودية بين اسرائيل والقطاع غالبا مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلى بعد ظهر كل جمعة.
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