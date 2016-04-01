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موريتانيا تستضيف القمة العربية يومى 25 و26 يوليو القادم

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موريتانيا تستضيف القمة العربية يومى 25 و26 يوليو القادم موريتانيا تستضيف القمة العربية يومى 25 و26 يوليو القادم
عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانى إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، بالعاصمة نواكشوط اليوم الجمعة، اجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة بموريتانيا؛ لمناقشة الترتيبات الجارية لاستضافة أعمال القمة العربية فى دورتها الـ 27 المقرر عقدها فى نواكشوط يومى 25 و26 يوليو القادم.

وقدم وزير الشؤون الخارجية - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية - عرضًا للاستعدادات التى تم اتخاذها، بما فى ذلك عمل اللجنة الوزارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

وكانت موريتانيا قد أعلنت فى وقت سابق، قبولها رسميًا استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار المغرب، وقالت إن موعدها سيحدد قريبًا.
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