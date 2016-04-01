السيطرة على حريق بفندق في الساحل الشمالي

وقع اليوم الجمعة، حريق بمنطقة الساحل الشمالي ، فيما لم يسجل أي ضحايا.

واندلعت النيران في مخزن المهمات بفندق بمحافظة مطروح، دون وقوع آية إصابات أو وفيات.

تلقت غرف عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، بلاغاً يفيد بنشوب حريق بمخزن داخل فندق بورتومارينا بوابة 3، حيث انتقلت لمكان البلاغ وحدات الإطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بمخزن تابع للفندق يستخدم في تشوين المهمات الخاصة بالفندق وبعض الكراسي البلاستيك نتج عن الحريق احتراق بعض محتويات المخزن، لم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو وفيات بالأشخاص.