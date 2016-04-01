فراس سعيد: أصبحت عصبيا بسبب شخصيتي في«شطرنج3»

مراسل ONA

أكد الفنان فراس سعيد، أن الشخصية التي قدمها في الجزء الثالث من مسلسل « شطرنج » ، أثرت كثيرا في طبيعته الشخصية ، لدرجة أنها جعلته إنسان عصبي ، وهو ما طبع عليه في حياته الشخصية.

وقال فراس في تصريح خاص لـ«ONA»، أن الشخصية التي ظهر بها في العمل ،إستطاعت أن تستفزه للموافقة عليها ، رغم أنه كان مرشحا لتقديم شخصية أخري غيرها ، وهو شخصية زعيم عصابة وليس الشخصية التي يقدمها حاليا في العمل.

وظهر «فراس»، في المسلسل بشخصية ضابط يواجه معاناة في حياته وينفصل عن زوجته ويستمر في الحياة بمفرده .

مسلسل «شطرنج 3»، يعرض حاليا علي شاشة قناة «الحياة» ، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وفراس سعيد، ونضال الشافعي، وإنجي أباظة ،وريم البارودي ،وضياء عبد الخالق، وميس حمدان، وأيمن عزب، وعمرو مهدي، ومن تأليف حسام موسي، ومن إخراج محمد حمدي .