أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

فراس سعيد: أصبحت عصبيا بسبب شخصيتي في«شطرنج3»

Google+ Print
فراس سعيد: أصبحت عصبيا بسبب شخصيتي في«شطرنج3» فراس سعيد: أصبحت عصبيا بسبب شخصيتي في«شطرنج3»

مراسل ONA

أكد الفنان فراس سعيد، أن الشخصية التي قدمها في الجزء الثالث من مسلسل « شطرنج » ، أثرت كثيرا في طبيعته الشخصية ، لدرجة أنها جعلته إنسان عصبي ، وهو ما طبع عليه  في حياته الشخصية.

وقال فراس في تصريح خاص لـ«ONA»، أن الشخصية التي ظهر بها في العمل ،إستطاعت أن تستفزه للموافقة عليها ، رغم أنه كان مرشحا لتقديم شخصية  أخري غيرها ، وهو شخصية زعيم عصابة وليس الشخصية التي يقدمها حاليا في العمل.

وظهر «فراس»، في المسلسل بشخصية ضابط يواجه معاناة  في حياته وينفصل عن زوجته ويستمر في الحياة بمفرده  .

مسلسل «شطرنج 3»، يعرض حاليا علي شاشة قناة «الحياة» ، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وفراس سعيد، ونضال الشافعي، وإنجي أباظة ،وريم البارودي ،وضياء عبد الخالق، وميس حمدان، وأيمن عزب، وعمرو مهدي، ومن تأليف حسام موسي، ومن إخراج محمد حمدي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا