كتائب القسام معلنة احتجاز 4 جنود: إسرائيل لن تحصل على معلومات عنهم دون ثمن

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، الجمعة أن الكتائب تحتجز "أربعة جنود إسرائيليين أسرى"، مشددا على أن إسرائيل لن تحصل على معلومات عنهم دون "دفع الثمن".

وكان الناطق باسم القسام يتحدث وهو ملثم بكوفية حمراء كعادته، وفى الخلفية صورة لأربعة إسرائيليين، وهى المرة الأولى التى تعلن فيها "القسام" عن أسر أربعة إسرئيليين وتنشر صورا لهم.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام فى كلمة مقتضبة بثت على فضائية "الأقصى"، التابعة لحماس: "نؤكد أنه لا توجد أية اتصالات أو مفاوضات حتى الآن حول جنود العدو الأسرى"، وتابع أن: "أية معلومات عن مصير هؤلاء الجنود الأربعة لن يحصل عليها العدو إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها".

ولم يذكر أبو عبيدة أية تفاصيل بشأن ما إذا كان هؤلاء "الأسرى" أحياء أم أموات.

ومنذ الحرب على قطاع غزة بين يوليو وأغسطس 2014، تتبنى حماس خطابا ملتبسا حول مصير الجندى الإسرائيلى شاؤول ارون الذى لم تستعد إسرائيل رفاته ومثله الجندى هادار جولدين.

وفى يوليو الماضى، أعلنت إسرائيل أن إسرائيليين اثنين آخرين من المدنيين محتجزان فى قطاع غزة.

وفى ديسمبر الماضى، ناشدت والدة آرون حماس إعطاء مزيد من المعلومات عن ابنها، بعد أن سرت معلومات تفيد أن أقرباء الجندى تلقوا رسالة منه، لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية قالت إنها تعتقد أن الرسالة مزورة.

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