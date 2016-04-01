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المفاوضات اليمنية فى موعدها المحدد فى 18 أبريل

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المفاوضات اليمنية فى موعدها المحدد فى 18 أبريل المفاوضات اليمنية فى موعدها المحدد فى 18 أبريل
أعلن وسيط الأمم المتحدة فى اليمن الجمعة أن مفاوضات السلام التى تهدف إلى إنهاء النزاع فى هذا البلد ستبدأ فى 18 أبريل كما هو مقرر وذلك بعد معارك جديدة خلفت 60 قتيلا على الأقل فى شمال غرب البلاد.

وقال اسماعيل ولد الشيخ احمد فى بيان، "مع الإرادة السياسية وحسن النية والتوازن، بإمكان الأطراف ان تنتهز هذه الفرصة لإنهاء النزاع وتمهيد الطريق أمام نهاية دائمة للحرب".

وتعمل فرق الأمم المتحدة "بأقصى سرعة" فى صنعاء والرياض تحضيرا للمفاوضات.

وكان الشيخ أحمد أعلن فى 23 مارس وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء البلاد فى 10 أبريل واستئناف محادثات السلام فى 18 منه فى الكويت.

وأكد الجمعة انعقاد هذه المحادثات بعد اشتباكات فى شمال غرب اليمن بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين أوقعت الثلاثاء 60 شخصا على الأقل، بينهم 45 من الموالين.

وقد تفاقم النزاع فى اليمن منذ أواخر مارس 2015 مع تدخل تحالف عربى بقيادة لدعم حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ضد المتمردين الحوثيين.

وقتل أكثر من 6300 شخص فى النزاع.

ورحب الشيخ احمد بتبادل الأسرى مؤخرا بين السعودية والمتمردين الحوثيين، مؤكدا الرغبة فى التهدئة.

وكانت مفاوضات السلام السابقة برعاية الأمم المتحدة فشلت بعد عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار الذى اقر فى 15 ديسمبر وإعلان الرياض انتهاء الهدنة فى الثانى من يناير.
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مصر 365

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