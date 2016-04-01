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إصابة 5 شرطيين بينهم ضابطين فى إنقلاب سيارة شرطة بقنا‎

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إصابة 5 شرطيين بينهم ضابطين فى إنقلاب سيارة شرطة بقنا‎ إصابة 5 شرطيين بينهم ضابطين فى إنقلاب سيارة شرطة بقنا‎

أصيب 5 شرطيين بينهما ضابطبن و 3 مجندين اليوم ” الجمعة ” إثر انقلاب سيارة شرطة بالكيلو 19 بالطريق الصحراوى قنا – سفاجا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بإنقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوى.

كشفت التحريات أنقلاب سيارة شرطة بالكيلو 19 بالطريق الصحراوى قنا – سفاجا بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن إصابة كلا من النقيبان ” محمد . ح ” و ” محمود . م ” ،و المجندين ” حاتم . ع ” و ” أحمد . ع ” ،و ” طاهر . ع ” وجميعهم بفوات الأمن فتم نقل المصاب الأول لمستشفى قنا الجامعى و الثالث لمستشفى أسيوط و الآخرين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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