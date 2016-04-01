ضبط طن بودرة مغشوشة لتصنيع الدهانات والبويات داخل مخزن بالمرج

تمكنت مباحث لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، من ضبط صاحب مخزن غير مرخص لشركة لتجارة بودرة الدهانات بمنطقة المرج.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب مخزن غير مرخص بحيازة وتجميع كميات كبيرة من بودرة الدهانات المعبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة، والمقلدة لماركات الشركات الكبرى والعالمية ذات المنشأ الأجنبى، والخالية من أى مستندات تفيد مصدر حيازتها أو مشروعيتها تمهيدا لبيعها للمواطنين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخزن المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط طن و310 كليو بودرة بويات معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات لشركات مقلدة ومغشوشة، وتم تحرير المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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