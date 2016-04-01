ثراء جبيل تستكمل تصوير «شقة فيصل»

تستعد الفنانة ثراء جبيل لاستكمال تصوير دورها في مسلسل “شقة فيصل” أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز ومع المخرجة شيرين عادل.

وبحسب “24″ بدأت “جبيل” التصوير قبل عدة أسابيع، ثم توقفت لاستكمال تحضيرات المشاهد الخاصة بها، وفي الوقت نفسه انتهت من تصوير دورها في فيلم “تفاحة حواء” مع المخرج سامر سامي.

ثراء جبيل تألقت في رمضان الماضي من خلال عدة أعمال منها “طريقي” و”حواري بوخاريست” و”الكابوس” راهن الكثيرون على موهبتها وعلى قدراتها التمثيلية التي ظهرت في تلك الأعمال، وتنبأ الكثيرون لها بمستقبل كبير سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما.