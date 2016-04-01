أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ثراء جبيل تستكمل تصوير «شقة فيصل»

Google+ Print
ثراء جبيل تستكمل تصوير «شقة فيصل» ثراء جبيل تستكمل تصوير «شقة فيصل»

ثراء جبيل

تستعد الفنانة ثراء جبيل لاستكمال تصوير دورها في مسلسل “شقة فيصل” أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز ومع المخرجة عادل.

وبحسب “24″ بدأت “جبيل” التصوير قبل عدة أسابيع، ثم توقفت لاستكمال تحضيرات المشاهد الخاصة بها، وفي الوقت نفسه انتهت من تصوير دورها في فيلم “تفاحة حواء” مع المخرج سامر سامي.

ثراء جبيل تألقت في رمضان الماضي من خلال عدة أعمال منها “طريقي” و”حواري بوخاريست” و”الكابوس” راهن الكثيرون على موهبتها وعلى قدراتها التمثيلية التي ظهرت في تلك الأعمال، وتنبأ الكثيرون لها بمستقبل كبير سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»