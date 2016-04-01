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درة : «لي لي البدري» شخصية عاطفية في «ليالي الحلمية6»

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درة : «لي لي البدري» شخصية عاطفية في «ليالي الحلمية6» درة : «لي لي البدري» شخصية عاطفية في «ليالي الحلمية6»

 

مراسل ONA

أكدت النجمة التونسية  درة ، أنها تواصل تصوير دورها في الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية» ، المقرر عرضه في رمضان المقبل .

وقالت درة في تصريح خاص لـ«ONA »، أنها كانت من المتابعين جيداً  للأجزاء الخمس السابقة بمسلسل «ليالي الحلمية»،  قبل إنضمامها ومشاركتها في الجزء الجديد منه .

وأضافت، أنها تنتظر بشغف عرض هذا العمل الدرامي الضخم في رمضان المقبل ، وشخصية  «لي لي البدري» التي تقدمها في أحداثه الدرامية ، مؤكدة أن «لي لي» تعد شخصية عاطفية وإنسانية خلال الأحداث .

«ليالي الحلمية 6 » بطولة هشام سليم وإلهام شاهين ودرة ومحمد فريد ومحمد عبد الحافظ وصفية العمري ونضال نجم وعدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين ، ومن إخراج مجدي أبو عميرة .

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