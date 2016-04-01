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تامر حسني: لست سببا في إنسحاب «القيصر» من «ذا فويس كيدز»

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تامر حسني: لست سببا في إنسحاب «القيصر» من «ذا فويس كيدز» تامر حسني: لست سببا في إنسحاب «القيصر» من «ذا فويس كيدز»

مراسل ONA

نفي النجم تامر حسني، وجود أي خلافات وقعت بينه وبين القيصر كاظم الساهر في تجربتهم السابقة ببرنامج المواهب الغنائية ” The voice  kids” ، مشيرا الي أنه لا يعلم السبب الرئيسي وراء إنسحابه من البرنامج .

وقال حسني في تصريح خاص لـ”ONA “، أن “كاظم” من الشخصيات الفنية المحترمة التي لها جمهور كبير وعريق في الوطن العربي ، وشخصية فنية خلوقة جدا وأستاذ كبير والعلاقة التي تجمعه به هي علاقة  «أخوه»  ، وأنه سعيد بهذه التجربة التي جمعته به .

وجاء رد “تامر” بعد وجود شائعات داخل الوسط الفني ، بأنه سببا في إنسحاب كاظم الساهر من برنامج ” ذا فويس كيدز” بعد إعلان الإنسحاب منه بشكل نهائي مؤخرا .

وكان برنامج “ذا فويس كيدز”، قد شارك فيه نجم الجيل تامر حسني في لجنة التحكيم ، بجانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، والنجم العراقي كاظم الساهر .

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أونا