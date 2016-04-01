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موريتانيا تحدد يومى 25-26 يوليو المقبل لاستضافة القمة العربية

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موريتانيا تحدد يومى 25-26 يوليو المقبل لاستضافة القمة العربية موريتانيا تحدد يومى 25-26 يوليو المقبل لاستضافة القمة العربية

1 إبريل 2016 | 7:18 مساءً

حددت موريتانيا يومى 25-26 يوليو المقبل لعقد القمة العربية فى دورتها السابعة والعشرين بالعاصمة نواكشوط. وقالت وكالة الإنباء الموريتانية، إن إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتانى، عقد اليوم الجمعة، اجتماعًا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية فى نواكشوط، حيث أطلعهم على الترتيبات الجارية لاستضافة أعمال القمة العربية المزمع عقدها فى نواكشوط يومى 25- 26 يوليو المقبل. وأشارت الوكالة الموريتانية، أن وزير الخارجية قدم خلال اللقاء “عرضًا عن الاستعدادات التى تم اتخاذها، بما فى ذلك عمل اللجنة الوزارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز”. وكانت موريتانيا قد أعلنت استعدادها لاستضافة القمة العربية بعد اعتذار المغرب.

 

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