شقيقين بالقليوبية يتخلصان من أختهما بالخنق لهذا السبب

نجحت الجهات الامنية بالقليوبية مساء اليوم من كشف الغموض في قضية مقتل ربة منزل بشبين القطار بعدما تأكدت من أن مرتكبي الجريمة هما شقيقيها اللذان قاما بخنقها حتى الموت بهدف التخلص منها تحت دوافع صرحوا بها في تصريحاتهم الاخيرة عبر اعترافات تلقائية..

فقد بين التقرير الطبي أن ربة المنزل قد تعرضت للخنق على مستوى الرقبة من طرف شخص ، و أن سبب وفاتها جريمة بحقها مما دفع فريق التحريات للبحث و تعميق بحثهم بهدف الوصول لهم..

أسفرت التحريات الدقيقة التي رفضت الجهات المسؤولة عنها كشف أطوارها ان الشقيقين عماد 25 سنة و صلاح 31 قد إتفقا مع بعض على التخلص منها و قد قالا حيال ذلك في تصريحاتهم الاخيرة بعد إدانتهم بتهم القتل العمد ” لقد شوهت اختنا سمعتنا امام العائلة و ابناءنا تأثروا بذلك و كل كل في الخارج يتكلم عنا بسوء بالمباشر و بالغير مباشر ، كانت أختنا تقيم علاقات غير شرعية و كان سلوكها غير جيد بتاتا ، حاولنا التكلم معها مراراً و تكراراً دون الوصول لأي حل مع أننا موظفين و قادرين على مساعدتها في حياتها … ”

و قد أضافا ” كان عمرها 28 سنة و زوجها 30 سنة عاطل عن العمل و مند خروجه أختنا تحولت لأخت أخرى … لم يبقى لدينا خيار آخر ”

شبكةعيونالإخبارية

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