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تعرف على أسعار الحج السياحي لهذا العام.. زيادة 19% عن 2015

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تعرف على أسعار الحج السياحي لهذا العام.. زيادة 19% عن 2015 تعرف على أسعار الحج السياحي لهذا العام.. زيادة 19% عن 2015

الحج – أرشيفية

يعتمد يحيى راشد وزير السياحة، الأسبوع الجاري ضوابط الحج السياحي لهذا العام.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السياحة، بحسب صحف مصرية، أن برامج الحج السياحي لهذا العام والتي تضمنتها الضوابط شهدت زيادة تقدر بنحو 19% بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار والريال السعودي بالمقارنة بالجنيه.

وستبلغ أسعار الحج البري 26 ألفا و500 جنيه بالنسبة لتحسين السكن 3 نجوم، و27 ألفا و500 جنيه بالنسبة لتحسين السكن 4 نجوم، و28 ألفا و500 جنيه لتحسين السكن 5 نجوم.

وكانت الأسعار العام الماضي تتراوح ما بين 22 إلى 24 ألفا وفقا لمستوى السكن، بينما تبلغ أسعار الحج الاقتصادي طيران 28 ألف جنيه دون تذاكر الطيران على أن يتم زيادة أسعار المستوى الاقتصادي “أ” والذي تم استحداثه هذا العام بعد التعاقد مع مؤسسة الطوافة ، والتي كانت تبلغ العام الماضي 22 ألفا جنيه دون تذاكر الطيران.

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