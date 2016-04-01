اكتشفي شخصية طفلك من لغة جسده

لغة الجسد هي اللغة التي لا تكذب حسبما يؤكد خبراؤها، كيف ذلك؟ هذا ما يحدث مع الكبار فكيف يكون الحال مع الصغار الذين يتسمون بالبراءة والطهارة؟

إذن سيكون من السهل عليك لو تابعت لغة جسد طفلك أن تتعرفي على ملامح شخصيته، حسبما تنصحك مدربة التنمية البشرية عبير صلاح، حيث أشارت إلى الملاحظات التالية التي تعتبر مفاتيحاً لشخصية طفلك:

• إذا كان طفلك يجلس إلى مائدة الطعام وهو يحضن رأسه بيديه وينظر إلى الأرضية فهو لا يتأمل زخارف السجادة مثلا ولكنه يشعر بالملل.

• إذا كان طفلك يفرك يديه ببعضهما البعض فهو في حالة انتظار، ابحثي عما ينتظره معه.

• إذا كان يفرك أنفه وأنت تتحدثين معه فاعلمي أنه لا يصدقك أو يشك في وعودك له.

• إذا كان يجلس إلى طاولة الطعام، وهو ينتظر بيدين مفتوحتين فاعلمي أنك أمام شخصية بريئة وبسيطة لن تتعبك.

• إذا كان من النوع الذي يقضم أظافره فهو شخصية غير مستقرة وقلقة" لماذا؟ ابحثي عن الأسباب"

• إذا كان يجلس إلى طاولة الطعام أو الدراسة وهو يدق بأظافره على طرفها فهو قليل الصبر وسريع الملل.

• إذا كان طفلك يلمس وبشد أذنه أيضاً فهو من الشخصيات المترددة الكثيرة الحيرة مستقبلاً.

• إذا كان يحني رأسه وأنت تتكلمين فهو يحترم الآخرين ويجيد الإنصات وهذه مزية جيدة في الشخصية.

• إذا كان طفلك يغمض عينيه، ويقرص أنفه فهو لا يعجبه الأمر ويتخذ مواقفاً سلبية كثيرة في حياته.

• إذا كان طفلك يجلس وهو يشبك يديه خلف رأسه ويمد قدميه فهذا دليل على أنه شخصية واثقة بنفسها قد تصل إلى الغرور مستقبلاً.

• إذا كان طفلك يلمس شعره باستمرار فهو يفتقد للأمان، لعلك لا تفعلين ذلك معه .

• إذا كان طفلك يقف وهو يضع يديه على وركيه من الأمام فهو شخصية عدائية وسيقدم على أي خطأ دون تفكير " ماذا ستفعلين؟ تحركي قبله".