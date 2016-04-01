عالجي الإنفلونزا الموسمية لطفلك باللعب

تعتبر الإنفلونزا الموسمية من الأعراض المرضية المزعجة؛ لأن العدوى تنتقل سريعاً بين الأبناء وتصبح المسؤولية جسيمة على الأم؛ للعناية بهم جميعاً في وقت واحد، كما يمكن أن تنتقل العدوى من التلاميذ في المدرسة إلى الأبناء؛ مما يزيد من تكرار الإصابة بها طول الموسم.



الدكتور إيهاب الإمام، اختصاصي أنف وحنجرة، يقدم لـ«سيدتي وطفلك» هذه النصائح الذهبية؛ للوقاية من الإنفلونزا الموسمية والتعامل معها، وأولى هذه النصائح هي:



1. اللعب، فهو من النشاطات المهمة، وقد قال الأجداد عن الإنفلونزا إنها تحب النائم بمعنى أن أعراضها تشتد وتطول في حال لزم الطفل الفراش، وعلى ذلك اللعب يساعد على سرعة الشفاء؛ لأن أجسام الأطفال تفرز مادة طبيعية تعرف بـ«الأندروفين»، وهي تساعد على تقوية المناعة لدى الطفل، ولا تفرز في حال ركون الطفل للنوم، أو أن نطلب منه التوقف عن «النطنطة» لأنه مريض.

2. تهوية البيت وفتح الشبابيك مفيد جداً لقتل الفيروسات.



3. العناية بنظافة اليدين وألا تقل مدة غسلهما عن 15 ثانية كل مرة.

4. أبعدي الألعاب القطنية عن طفلك؛ لأنها منبع للفيروسات، ولا داعي ليلعب بها شتاءً.

5. استخدمي المطهرات في تنظيف أرضية البيت.



6. يجب أن يحصل الصغار على تطعيم الإنفلونزا.

7. قومي بتطعيم طفلك من فيروس الروتا، ويبدأ من سن ستة أسابيع حتى 15 أسبوع كجرعة أولى والجرعة الثانية بعد شهر من الجرعة الأولى.

8. أكثري من إطعامه الجوافة والكيوي والليمون والبرتقال، فهي مصدر فيتامين «ج».



9. الطماطم مفيدة لتقوية المناعة لاحتوائها على مادة «الليكوبين»، وهي مضادة للأكسدة.

10. الموز غني بالماغنيسيوم؛ لأنه يزيد المناعة.

11. قدمي له السوائل الدافئة مثل اليانسون والبابونج.



12. شوربة الدجاج تعتبر من المشروبات السحرية لعلاج الإنفلونزا.

13. أضيفي له جرعة زائدة من فيتامين «د» في الشتاء خصوصاً، حسب آخر توصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.

14. قبل الخروج من البيت قدمي الماء للطفل أو اغسلي له وجهه؛ لأن فيروس الإنفلونزا يتعرف على فرق الحرارة في المكان.



15. أفضل علاج للرضيع هو الرضاعة مع نقط الماء، والملح في أنفه.