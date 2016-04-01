نصائح لتخفيف الغثيان عند المرأة الحامل

حساسية المرأة الحامل اتجاه هرمونات الحمل ينتج عنها الوحم المسبب لبعض المتاعب الصحية التي قد تستمر إلى الشهر الرابع كالتقيؤ، والإعياء، والتعب، والشعور بالإرهاق.

ويعد النظام الغذائي مصدر رئيسي ومباشر، لإمداد الجسم بكل احتياجاته من البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات وغيرها، لان نقصها سبب مهم لإصابة الوحم عند المرأة.

فالوحم يعتبر عرضاً صحياً يحدث في حالة طلب الجسم لعنصر غير موجود أو ناقص في الجسم قد يكون موجود في أحد الأطعمة أو في أشياء غير مخصصة للأكل مثلا كالفحم، التراب ،الصابون ، الرماد، وغيرها من الطلبات الغريبة التي تطلبها المرأة الحامل .

التقت "سيدتي وطفلك" مع أخصائية التغذية مال الشام كتيل، لتوضح بعض النصائح لتخفيف من الغثيان وأعراض الوحم عند المرآه الحامل:

- تناول وجبات صغيرة ومتعددة وعدم إلغاء أي وجبة من وجبات الطعام .

- يفضل في الصباح الباكر تناول الفطور قبل النهوض من السرير، وأن يكون من النشويات ، ويستحسن النهوض من السرير ببطء أثناء الصباح لتجنب حدوث القي.

- اختيار طعام قليل الدسم عالي البروتين مثل صدور الدجاج .

- تناول السوائل بين الوجبات، والحذر من تناولها أثناء الوجبة، وفي الصباح تناول الفطور ثم شرب الماء .

- اذا كانت رائحه الطعام تسبب الغثيان يفضل تناول الطعام وهو بارد .

- وفي بعض الحالات في تناول عصير الليمون يخفف الغثيان ، وايضا البسكويت الجاف .

اما بالنسبة للحموضة الملازمة للوحم:

- تجنب الوجبات الكبيرة وتناول وجبات صغيرة قليلة الدسم وتجنب الوجبات السريعة .

- عدم الاضطجاع بعد تناول الطعام والجلوس ع الأقل لمدة ساعتين .

- يجب ارتداء ملابس واسعة ومريحة وتجنب الضيقة .

واخير تضيف شام أن استشارة الطبيب قبل أخذ أي مضادات الحموضة، لأنها تحتوي على بيكربونات تعيق امتصاص بعض الفيتامينات المهمة للحامل.