تامر أمين عن «معوض عادل»: «محظوظ أنه كان في غيبوبة مشافش 5 سنين كبيسة في مصر»

علق الإعلامي تامر أمين على “الشهيد الحي” وهي إفاقة “معوض عادل” بعد 5 سنوات من الإغماء بعد إصابته في أحداث محمد محمود، قائلًا: “أول امبارح فاق معوض .. سبحان الله”.

وقال “تامر” خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة: ” فكرة أنه واحد دخل في غيبوبة 2011 وفاق منها 2016، واحد من الثوار هيحكوله ازاي اللي حصل، وهو فاكر أن مصر بيحكمها دلوقتي مجموعة من الثوار”.

وأضاف ”أمين” : “أنا رأيي أن معوض محظوظ لأنه مشافش التفاصيل.. أكثر 5 سنين كبيسة في مصر، لكن معوض مشافهمش، لو حكيناله اللي حصل ممكن يخش في غيبوبة تاني.. وأهم واحد ممكن نسأله عن مصر من 2010 ومصر دلوقتي هو معوض لأنه مشافش التفاصيل”.