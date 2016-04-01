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مران الإسماعيلي - إصابة إسلام جمال قبل مواجهة الزمالك

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مران الإسماعيلي - إصابة إسلام جمال قبل مواجهة الزمالك مران الإسماعيلي - إصابة إسلام جمال قبل مواجهة الزمالك

تعرض إسلام جمال لاعب نادي الإسماعيلي لإصابة في الركبة خلال مران الدراويش استعدادا لمواجهة الزمالك.

الزمالك يواجه الإسماعيلي يوم الاثنين في استئناف مسابقة الدوري المصري.

إسلام جمال المعار من الزمالك إلى الإسماعيلي نجح في التسجيل بشباك فريقه وقيادة الدراويش للفوز في لقاء الدور الأول بالدوري.

وخرج اللاعب من مران يوم الجمعة متأثرا بإصابة الركبة ولم يقدر على استكمال المران.

ولم يتحدد حتى الآن موقف اللاعب النهائي من المشاركة من عدمها أمام الزمالك.

ويعاني الإسماعيلي من الإصابات قبل مواجهة الزمالك وذلك بعد تأكد غياب الرباعي محمود متولي وطه عادل وشريف عبد الفضيل وكريم بامبو عن المباراة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 34 نقطة. بينما يأتي الزمالك في وصافة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي.

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