محاولات لتجهيز مصطفى فتحي لمواجهة الإسماعيلي

يأمل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أليكس ماكليش في جاهزية مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

مصطفى فتحي غادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي نيجيريا مصابا بالتهاب في عضلات البطن.

إصابة تسببت في غياب اللاعب عن مواجهتي مصر ضد نيجيريا إلى جانب لقاء الزمالك في الكأس أمام شباب الضبعة.

ويعكف الجهاز الطبى على تجهيز اللاعب من أجل الظهور أمام الإسماعيلي على الرغم من صعوبة ذلك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الاثنين في استئناف مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك وصافة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي. بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 34 نقطة.