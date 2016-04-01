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بالصور.. مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة

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بالصور.. مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة بالصور.. مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة
شارك اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، فى الاحتفال الذى أقيم ليوم اليتيم بنادى 25 يناير لضباط الشرطة بدمياط، بحضور ما يزيد عن 1500 طفل يتيم.

وتضمن الحفل عروض أكروبات وفقرات فكاهية واستعراضية وفنية متنوعة أدخلت البهجة لقلوب الأطفال، مع تقديم الهدايا للأيتام وتنظيم مسابقات بين الأطفال، وتقديم يوم ترفيهى جميل يملأه السعادة.

وشارك فى الاحتفال العميد سيد العشماوى مدير أدارة البحث الجنائى، والعقيد أيمن العمير مدير نادى الشرطة بدمياط، ومجموعة من ضباط مديرية أمن دمياط، حيث وزعوا الهدايا من لعب الأطفال على الحضور بنين وبنات لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد دويدار، أن مشاركة الشرطة فى الاحتفال بعيد اليتيم ورعاية الأطفال اليتامى تأتى من الأهداف التى يجب أن تحظى باهتمام بالغ من الجميع حتى لا يتحولوا إلى عناصر مخربة فى المجتمع.

مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة (1)

مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة (2)

مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة (3)

مدير أمن دمياط يُشارك فى احتفال يوم اليتيم بنادى الشرطة (4)


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