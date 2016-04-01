ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر مختومة بأختام مزورة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط جزار بحوزته 170 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة فى القصاصين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط "وليد.م.م.ع" 28 سنة صاحب محل جزارة بالدواويس دائرة مركز القصاصين بحوزته 170 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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