بالصور.. مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها

احتفلت مؤسسة الأيتام للبنين بمدينة بنها فى محافظة القليوبية اليوم الجمعة بعيد اليتيم، حيث توافد العشرات من طلاب جامعة بنها ومن المواطنين على دار الأيتام لمشاركة الأيتام بعيدهم، وشارك فى الحفل العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسة البنات للايتام من أجل دمج الاحتفالية لتكون في مكان واحد.

وقال رمضان يوسف قطب مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، إن الحفل هذا العام سيأخذ طابعا جديدا، وهو وجود أطفال من المجتمع لمشاركة الأيتام فى الحفل المقام بالدار، كنوع من دمج الأيتام مع أطفال المجتمع وتبادل المهارات واكتساب سلوكيات تربوية.

وأضاف، أن رعاية الشباب بجامعة بنها سوف تقوم بعمل عروض ترفيهية لرسم البهجة على وجوه الأيتام، مؤكدا أنه رفض جميع الدعاوى التى تلقاها لمشاركة الأطفال الأيتام فى الاحتفاليات التى تم تنظمها خارج الدار، حتى لا يتم استغلالها والمتاجرة بنزلاء الدار، و أنه يتم الاعتماد علي الجهود الذاتية للدار لإقامة احتفالية كبيرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام.

وفى قرية بطا مركز بنها كان لها النصيب الأكبر من المشاركة فى احتفالية يوم اليتيم، حيث نظم الأهالى أكبر احتفالية للأيتام بحضور المئات من الأيتام وأطفال القرية والقرى المجاورة.

وقال عبد الحليم عمر، أحد منظمى الاحتفالية، إن عدد المشاركين فى الاحتفال بلغ أكثر من 1500 طفل يشارك معهم أسر وأولياء الأمور من أجل المساهمة والمشاركة مع أيتام القليوبية.

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