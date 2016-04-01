أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها

Google+ Print
بالصور.. مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها بالصور.. مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها
احتفلت مؤسسة الأيتام للبنين بمدينة بنها فى محافظة القليوبية اليوم الجمعة بعيد اليتيم، حيث توافد العشرات من طلاب جامعة بنها ومن المواطنين على دار الأيتام لمشاركة الأيتام بعيدهم، وشارك فى الحفل العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسة البنات للايتام من أجل دمج الاحتفالية لتكون في مكان واحد.

وقال رمضان يوسف قطب مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، إن الحفل هذا العام سيأخذ طابعا جديدا، وهو وجود أطفال من المجتمع لمشاركة الأيتام فى الحفل المقام بالدار، كنوع من دمج الأيتام مع أطفال المجتمع وتبادل المهارات واكتساب سلوكيات تربوية.

وأضاف، أن رعاية الشباب بجامعة بنها سوف تقوم بعمل عروض ترفيهية لرسم البهجة على وجوه الأيتام، مؤكدا أنه رفض جميع الدعاوى التى تلقاها لمشاركة الأطفال الأيتام فى الاحتفاليات التى تم تنظمها خارج الدار، حتى لا يتم استغلالها والمتاجرة بنزلاء الدار، و أنه يتم الاعتماد علي الجهود الذاتية للدار لإقامة احتفالية كبيرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام.

وفى قرية بطا مركز بنها كان لها النصيب الأكبر من المشاركة فى احتفالية يوم اليتيم، حيث نظم الأهالى أكبر احتفالية للأيتام بحضور المئات من الأيتام وأطفال القرية والقرى المجاورة.

وقال عبد الحليم عمر، أحد منظمى الاحتفالية، إن عدد المشاركين فى الاحتفال بلغ أكثر من 1500 طفل يشارك معهم أسر وأولياء الأمور من أجل المساهمة والمشاركة مع أيتام القليوبية.

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (1)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (2)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (3)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (4)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (5)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (6)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (7)

مؤسسات خيرية وطلاب ورجال أعمال يحتفلون بيوم اليتيم فى بنها (8)

- بالصور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية يوم اليتيم فى نادى قليوب الرياضى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365