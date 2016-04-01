بالصور.. انطلاق مارثون للأيتام بكورنيش السويس بمشاركة 200 طفل

انطلق مارثون للايتام نظمته أحد الجمعيات بكورنيش السويس بمشاركة 200 طفل، وسط تشديدات أمنية من جانب قوات الشرطة.

وانطلق الماراثون من منتصف كورنيش السويس حتى نهايته، وقام رجال المرور بإغلاق أحد جانبى الطريق حين انتهاء المارثون وفتح الجانب الآخر بالاتجاهين حتى يسهل حركة المرور على السيارات العابرة بكورنيش السويس.

ومن جانبه، قال أحمد عامر، رئيس مجلس إدارة أحد الجمعيات، بـأن 200 طفل يشارك فى ماثوران الايتام علاوة على مشاركة العديد من الجميعات ومراكز الشباب من أجل إدخال البسمة والفرحة على وجوه الأطفال.

وأضاف "عامر" فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" بأن الجمعية ستنظم احتفالاً موسع عقب الماراثون يتضمن العديد من الفقرات الغنائية وتوزيع لعب على الأطفال، مشيرًا إلى أن ذك هو العام الخامس الذى تحتفل به الجمعية بيوم اليتيم.

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